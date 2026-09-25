У Зеленского попытались оправдаться после скандала с передачей пленных Южной Корее

В офисе Владимира Зеленского назвали неправдой заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о том, что Киев обязался не разглашать передачу Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР.

Советник украинского лидера Дмитрий Литвин заявил в соцсетях, что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало.

«Такой договорённости не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные», — сказал Литвин.

Таким образом, Киев публично вступил в спор с Сеулом. Ли Чжэ Мён ранее сообщил, что украинская сторона нарушила договорённость о неразглашении, когда Зеленский рассказал о передаче военнослужащих с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Южнокорейский президент выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Он подчеркнул, что судьба пленных из КНДР является крайне чувствительным вопросом, который затрагивает дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.

О передаче двух северокорейских военнослужащих Зеленский объявил 23 сентября. По утверждению украинской стороны, их взяли в плен в Курской области в январе 2025 года. Позднее офис Зеленского сообщил, что отправка пленных в Южную Корею была согласована в ходе прямых контактов с Сеулом.