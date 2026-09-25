Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 13:47

У Зеленского попытались оправдаться после скандала с передачей пленных Южной Корее

Офис Зеленского опроверг слова Сеула о тайной договорённости по военным КНДР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В офисе Владимира Зеленского назвали неправдой заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о том, что Киев обязался не разглашать передачу Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР.

Советник украинского лидера Дмитрий Литвин заявил в соцсетях, что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало.

«Такой договорённости не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные», — сказал Литвин.
«Сеул зависит от США»: Кореевед объяснил, чем скандал с пленными КНДР обернётся для Зеленского
«Сеул зависит от США»: Кореевед объяснил, чем скандал с пленными КНДР обернётся для Зеленского

Таким образом, Киев публично вступил в спор с Сеулом. Ли Чжэ Мён ранее сообщил, что украинская сторона нарушила договорённость о неразглашении, когда Зеленский рассказал о передаче военнослужащих с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Южнокорейский президент выразил глубокое сожаление из-за действий Киева. Он подчеркнул, что судьба пленных из КНДР является крайне чувствительным вопросом, который затрагивает дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.

О передаче двух северокорейских военнослужащих Зеленский объявил 23 сентября. По утверждению украинской стороны, их взяли в плен в Курской области в январе 2025 года. Позднее офис Зеленского сообщил, что отправка пленных в Южную Корею была согласована в ходе прямых контактов с Сеулом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar