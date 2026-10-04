Офицер Аллигатор рассказал о новой и очень дешёвой защите для российской техники

Российские военные разработали новый способ дополнительной защиты техники с использованием обычных пожарных рукавов. О решении рассказал начальник отдела Военно-инженерной академии имени Карбышева с позывным Аллигатор в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Основой защитного блока служит пожарный рукав, внутрь которого помещают специальный состав.

«Блок состоит из обычного пожарного рукава, в котором размещён специальный состав», — объяснил Аллигатор.

По его словам, такое решение отличается простотой и невысокой стоимостью. При этом разработку он назвал весьма эффективной.

Ранее Life.ru рассказывал о создании в войсковой ПВО дополнительного эшелона прикрытия на предельно малых высотах. Он предназначен в том числе для противодействия беспилотникам и защиты подразделений Сухопутных войск.