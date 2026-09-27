Опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) российская штурмовая группа заняла после боя, которым руководил старший лейтенант Рамиль Даушев. Во время атаки офицер уничтожил трёх военнослужащих. Об этом проинформировали в МО РФ.

К позиции группа вышла после предварительной разведки. Даушев изучил местность, продумал маршрут подхода и руководил действиями бойцов непосредственно во время штурма. Когда противник открыл плотный огонь, офицер занял удобную для стрельбы точку и начал подавлять ВСУ. После штурмовики смогли продвинуться к опорному пункту и занять его. В Минобороны заявили, что противник после понесённых потерь отступил.

Ещё один эпизод, о котором сообщило ведомство, произошёл во время работы российского артиллерийского расчёта. Сержант Николай Кузнецов заметил FPV-дрон, направлявшийся к орудию. Беспилотник представлял угрозу для расчёта, однако военнослужащий успел поразить его стрелковым огнём. Уничтожение дрона позволило артиллеристам не прерывать работу. В результате нанесённого поражения было уничтожено до 10 бойцов ВСУ.

Ранее в ДНР заявили о гибели представителей нескольких украинских подразделений в зоне проведения СВО. Среди них оказался военнослужащий полка милиции особого назначения КОРД Илья Москов. Также сообщается о гибели старшего лейтенанта Виталия Доброноса, которого назвали заместителем начальника погранзаставы по воздушной разведке и корректировке Государственной пограничной службы Украины.