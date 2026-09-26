В российских силовых структурах сообщили о гибели представителей нескольких украинских подразделений в зоне проведения СВО. Среди них, по данным источника ТАСС, оказался военнослужащий полка милиции особого назначения КОРД Илья Москов.

Также собеседник агентства сообщил о гибели старшего лейтенанта Виталия Доброноса, которого назвали заместителем начальника погранзаставы по воздушной разведке и корректировке Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в Харьковской области, как отмечает источник, был ликвидирован младший лейтенант Валерий Полянский. По данным российских силовиков, он занимал должность командира взвода ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что три офицера Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Харьковской области и ещё двух регионах. Среди погибших были военнослужащие в званиях от младшего лейтенанта до подполковника. Один из ударов пришёлся по пункту временной дислокации 8-го полка Сил специальных операций Украины в Балаклее Харьковской области. В результате там погиб младший лейтенант Михаил Гернеший.