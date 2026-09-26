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Специальная военная операция

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Опубликовано 26 сентября, 17:18

В ДНР заявили о ликвидации офицера КОРД и командира взвода БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Madonova

В российских силовых структурах сообщили о гибели представителей нескольких украинских подразделений в зоне проведения СВО. Среди них, по данным источника ТАСС, оказался военнослужащий полка милиции особого назначения КОРД Илья Москов.

Также собеседник агентства сообщил о гибели старшего лейтенанта Виталия Доброноса, которого назвали заместителем начальника погранзаставы по воздушной разведке и корректировке Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в Харьковской области, как отмечает источник, был ликвидирован младший лейтенант Валерий Полянский. По данным российских силовиков, он занимал должность командира взвода ударных беспилотников.

В зоне СВО ликвидирован кадровый военный Великобритании, воевавший за ВСУ
В зоне СВО ликвидирован кадровый военный Великобритании, воевавший за ВСУ

Ранее сообщалось, что три офицера Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Харьковской области и ещё двух регионах. Среди погибших были военнослужащие в званиях от младшего лейтенанта до подполковника. Один из ударов пришёлся по пункту временной дислокации 8-го полка Сил специальных операций Украины в Балаклее Харьковской области. В результате там погиб младший лейтенант Михаил Гернеший.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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