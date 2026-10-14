Офицер РВСН впервые стал трёхкратным чемпионом мира по гиревому спорту

Майор Дмитрий Турищев стал первым представителем Ракетных войск стратегического назначения, трижды завоевавшим золото чемпионата мира по гиревому спорту. Очередную победу российский военнослужащий одержал в Индии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Соревнования проходили в Нью-Дели. Начальник курса филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого выступил в весовой категории свыше 95 килограммов и набрал 348 очков в гиревом многоборье. Программа включала толчок по длинному циклу, классический толчок и рывок.

Для Турищева этот титул стал третьим в карьере. Ранее майор поднимался на высшую ступень пьедестала мировых первенств в Узбекистане в 2023 году и Китае в 2025-м.

Успех офицера разделили его воспитанники. Золотые медали в дисциплине «длинный цикл» завоевали курсант Сергей Андрущенко и выпускники академии Евгений Астахов и Кирилл Ляукин. Последний уже становился чемпионом мира в 2024 году.

Всего на турнир в индийскую столицу приехали около 600 участников из 26 государств. Российская сборная заняла первое место в командном зачёте. По данным Всероссийской федерации гиревого спорта, на чемпионате наши атлеты завоевали 36 золотых и 27 серебряных медалей.

Сам Турищев получил звание мастера спорта международного класса ещё в 2015 году. За годы тренерской работы он подготовил двух мастеров спорта международного класса, 13 мастеров спорта России, 14 кандидатов и 28 перворазрядников.

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