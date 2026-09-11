Практически вся техника ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации становится трофеями российских войск. Об этом сообщил начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным Салют. Его словам приводит Минобороны.

По его словам, под давлением российских подразделений украинские военные отходят на заранее подготовленные второй и третий эшелоны обороны. При этом часть артиллерийских систем остаётся на прежних позициях. Салют рассказал, что среди оставленной техники есть американские самоходные гаубицы M109.

Салют рассказал, что среди оставленной техники есть американские самоходные гаубицы M109. По его словам, украинские расчёты используют их до последнего, после чего вынуждены бросать машины. Военнослужащий объяснил, что технику заранее выдвигают на позиции ещё до занятия соответствующего рубежа.

Когда линия боевого соприкосновения приближается, вывезти её уже становится сложно. По словам Салюта, сейчас украинские артиллерийские системы чаще работают с временных закрытых позиций по схеме «выехал, отстрелялся, уехал». Однако, как утверждает военнослужащий, выполнять такие манёвры способны лишь отдельные орудия, тогда как остальная техника становится российскими трофеями.

Ранее российская авиация уничтожила железнодорожный мост, соединявший центральную часть Славянска с пригородами. По данным подполья, удары наносились управляемыми авиабомбами.