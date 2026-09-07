Украинские войска испытывают острую нехватку живой силы и избегают стрелковых боёв, заявил военкор Дмитрий Стешин в интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, это свидетельствует о скором падении укрепрайона в Краматорске (ДНР).

«А солдат у них нет. И в стрелковые бои они вступать боятся. Последнее село перед Добропольем», — рассказал военкор kp.ru.

По его словам, при взятии российскими военными последнего села перед Добропольем не было боестолкновений. Само Доброполье военкор назвал ключом ко всей оборонительной системе Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее сообщалось, что в Доброполье российские военные получают от украинских бойцов данные о расположении подразделений ВСУ с помощью QR-кодов на листовках. Кроме того, жители населённого пункта обращаются к ВС РФ и передают информацию.