Офицер запаса назвал возможные точки запуска БПЛА по ХМАО

Беспилотники, атаковавшие Ханты-Мансийский автономный округ, могли запустить из Харьковской, Полтавской или Днепропетровской областей Украины. Такое предположение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, украинские военные постоянно меняют площадки, с которых запускают беспилотники. Иванников считает, что российские силы отслеживают эти позиции и наносят по ним удары.

«ВСУ ежедневно меняют позиции для запуска, но это им не всегда помогает, так как российские Вооружённые силы внимательно отслеживают все места запусков и наносят по ним ракетно-бомбовые удары», — заявил он.

Эксперт также высказал мнение, что за подобными операциями стоит Великобритания. По его оценке, применение высокоточного вооружения невозможно без технической поддержки западных государств. При этом доказательств британского участия в конкретной атаке на Югру он не представил.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на промышленном объекте в Сургутском районе после атаки беспилотников. Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что специалисты устанавливают характер повреждений и оценивают ущерб.