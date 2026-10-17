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Опубликовано 17 октября, 14:31

Офицер запаса назвал возможные точки запуска БПЛА по ХМАО

Подполковник Иванников допустил запуск дронов по ХМАО из Харьковской области

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Беспилотники, атаковавшие Ханты-Мансийский автономный округ, могли запустить из Харьковской, Полтавской или Днепропетровской областей Украины. Такое предположение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, украинские военные постоянно меняют площадки, с которых запускают беспилотники. Иванников считает, что российские силы отслеживают эти позиции и наносят по ним удары.

«ВСУ ежедневно меняют позиции для запуска, но это им не всегда помогает, так как российские Вооружённые силы внимательно отслеживают все места запусков и наносят по ним ракетно-бомбовые удары», — заявил он.

Эксперт также высказал мнение, что за подобными операциями стоит Великобритания. По его оценке, применение высокоточного вооружения невозможно без технической поддержки западных государств. При этом доказательств британского участия в конкретной атаке на Югру он не представил.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на промышленном объекте в Сургутском районе после атаки беспилотников. Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что специалисты устанавливают характер повреждений и оценивают ущерб.

Больше новостей о беспилотниках, действиях российских военных и работе систем ПВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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