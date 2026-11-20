Жители Константиновки были удивлены помощью при эвакуации. Перед приходом российских военнослужащих их убеждали, что бойцы 78-го полка «Север-Ахмат» будут жестоко обращаться с мирными людьми. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба подразделения с позывным Заря.

По его словам, украинские военные использовали образ чеченских бойцов, чтобы запугать население. Людям говорили, что с приходом полка с ними расправятся.