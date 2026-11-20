Офицер Заря: Жители Константиновки не ожидали помощи от ВС РФ
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Жители Константиновки были удивлены помощью при эвакуации. Перед приходом российских военнослужащих их убеждали, что бойцы 78-го полка «Север-Ахмат» будут жестоко обращаться с мирными людьми. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба подразделения с позывным Заря.
По его словам, украинские военные использовали образ чеченских бойцов, чтобы запугать население. Людям говорили, что с приходом полка с ними расправятся.
Ранее Life.ru писал, что российские военные с начала 2026 года доставили на передовые позиции более 25 тыс. тонн грузов с помощью наземных робототехнических комплексов. Объём грузов, перевезённых с помощью таких комплексов, вырос в 2,1 раза.