Украинские военные и офицеры НАТО используют подвалы школ, детских садов и колледжей в Харьковской области в качестве укрытий и командных пунктов. Они занимают помещения, которые переоборудовали для защиты от обстрелов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

«Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов. В документах по реконструкциях и восстановлениях прямо указано: сооружения «двойного назначения»», — заявил Лисняк.

По словам чиновника, украинское командование использует подземные помещения образовательных учреждений для организации своей работы. Лисняк добавил, что подобные объекты позволяют военным находиться под землёй и скрывать своё присутствие.

Он также рассказал о размещении офицеров ВСУ в учреждениях среднего профессионального образования Харькова. По его сведениям, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду и спускались в оборудованные убежища. Там они организовывали командные пункты.

В качестве примера замглавы администрации привёл один из педагогических колледжей города. Он утверждает, что военные использовали его подвальные помещения, хотя студенты продолжали посещать очные занятия.

Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы рассказали о необычной тактике украинских военнослужащих во время боёв за Червоный Яр в Запорожской области. По словам старшего огнемётчика 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Бальтазар, бойцы ВСУ прятались в мешках, изображая погибших. Российские штурмовики замечали лежавшие на земле мешки и продолжали продвижение, после чего украинские военные якобы пытались открыть огонь им в спину. Военнослужащий отметил, что такие случаи происходили неоднократно, однако российские подразделения смогли отразить попытки нападения.