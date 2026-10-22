Украинские военнослужащие пытались устроить засады, притворяясь погибшими во время боёв за Червоный Яр в Запорожской области. Они прятались в мешках, а затем пытались атаковать российских бойцов со спины. Об этом РИА «Новости» рассказал старший огнемётчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.

По словам военнослужащего, необычную тактику противника обнаружили во время зачистки опорных пунктов. Российские штурмовики замечали лежавшие на земле мешки с предположительно погибшими солдатами и продолжали продвижение.

Однако, как утверждает Бальтазар, внутри находились живые украинские военные, которые дожидались, пока российские подразделения пройдут мимо, чтобы открыть огонь им в спину.

«Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло», — рассказал морпех. Он добавил, что подобные попытки предпринимались неоднократно.

Ранее Life.ru писал, что российские морские пехотинцы применили тактику скрытного проникновения малыми группами при освобождении Доброполья в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие постепенно накапливали силы в городе, после чего сформировали крупные штурмовые подразделения.