«Офицеры России» попросили Генпрокуратуру проверить сериал «Холод»

Сериал «Холод» с Любовью Аксёновой и Ларисой Гузеевой оказался в центре скандала из-за предполагаемой дискредитации российских властей. Общественная организация «Офицеры России» попросила Генпрокуратуру проверить проект на соответствие законодательству. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение общественников.

Документ направлен на имя генпрокурора Александра Гуцана и подписан председателем президиума организации, Героем России генерал-майором Сергеем Липовым. Авторы обращения усмотрели в сериале «неприкрытый антигосударственный контекст» и потребовали дать правовую оценку его содержанию.

По мнению общественников, в основе сюжета лежит идея восстановления справедливости с помощью физического и морального насилия. Особые претензии вызвало изображение религии: заявители считают, что вера представлена в сериале как инструмент оправдания преступлений влиятельных людей.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов попросил Генпрокуратуру и РКН проверить весь контент, связанный с сериалом «Игра в кальмара», после убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье. По его словам, жестокий контент в кино и сериалах может притуплять у подростков восприятие насилия и требует более жёсткого контроля.