«Этот яд нужно остановить»: В ВРНС потребовали проверить «Игру в кальмара» после убийства школьника

Жестокий контент в кино и сериалах может притуплять у подростков восприятие насилия и требует более жёсткого контроля. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов после убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье.

Что мы делаем не так? Мы разрешаем распространять контент, где убийство становится игрой, где человеческая жизнь ничего не стоит, где жестокость подаётся как развлечение. И когда наши дети смотрят это, они перестают отличать игру от реальности. Они начинают думать, что убить — это нормально. И тогда они берут ножи и идут убивать. Это прямая связь. Платформы, распространяющие такой контент, несут прямую ответственность за эти трагедии. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Поводом для его реакции стала информация о двух девушках 15 и 17 лет, подозреваемых в убийстве ребёнка. По словам Иванова, незадолго до случившегося одна из них репостнула в TikTok жестокую нарезку из «Игры в кальмара». При этом сам зампред ВРНС напрямую связывает подобный контент с ростом подростковой жестокости.

«Роскомнадзор уже заблокировал около 40 страниц с контентом «Игры в кальмара» в соцсетях, но этого недостаточно. Этот сериал, а также другие фильмы и шоу, где убийство и насилие преподносятся как норма, должны быть признаны не просто «нежелательными», а прямой угрозой общественной безопасности. Я прошу от Генеральной прокуратуры и РКН провести полную проверку всего контента, связанного с «Игрой в кальмара», и аналогичных фильмов и сериалов, пропагандирующих жестокость и насилие», — призвал он.

Кроме того, зампред ВРНС выступил за уголовную ответственность за создание и распространение контента, который, по его мнению, способен провоцировать подростков на преступления. Более того, распространение подобных роликов должно быть приравнено к пропаганде экстремизма и насилия.

«Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится развлечением. Это вопрос нашей совести и нашего будущего. И мы обязаны защитить наших детей от этого яда», — подытожил эксперт.