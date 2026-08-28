«Этот яд нужно остановить»: В ВРНС потребовали проверить «Игру в кальмара» после убийства школьника
Зампред ВРНС Иванов призвал проверить «Игру в кальмара» после убийства школьника
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Жестокий контент в кино и сериалах может притуплять у подростков восприятие насилия и требует более жёсткого контроля. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов после убийства 12-летнего мальчика в Подмосковье.
Что мы делаем не так? Мы разрешаем распространять контент, где убийство становится игрой, где человеческая жизнь ничего не стоит, где жестокость подаётся как развлечение. И когда наши дети смотрят это, они перестают отличать игру от реальности. Они начинают думать, что убить — это нормально. И тогда они берут ножи и идут убивать. Это прямая связь. Платформы, распространяющие такой контент, несут прямую ответственность за эти трагедии.
Поводом для его реакции стала информация о двух девушках 15 и 17 лет, подозреваемых в убийстве ребёнка. По словам Иванова, незадолго до случившегося одна из них репостнула в TikTok жестокую нарезку из «Игры в кальмара». При этом сам зампред ВРНС напрямую связывает подобный контент с ростом подростковой жестокости.
«Роскомнадзор уже заблокировал около 40 страниц с контентом «Игры в кальмара» в соцсетях, но этого недостаточно. Этот сериал, а также другие фильмы и шоу, где убийство и насилие преподносятся как норма, должны быть признаны не просто «нежелательными», а прямой угрозой общественной безопасности. Я прошу от Генеральной прокуратуры и РКН провести полную проверку всего контента, связанного с «Игрой в кальмара», и аналогичных фильмов и сериалов, пропагандирующих жестокость и насилие», — призвал он.
Кроме того, зампред ВРНС выступил за уголовную ответственность за создание и распространение контента, который, по его мнению, способен провоцировать подростков на преступления. Более того, распространение подобных роликов должно быть приравнено к пропаганде экстремизма и насилия.
«Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится развлечением. Это вопрос нашей совести и нашего будущего. И мы обязаны защитить наших детей от этого яда», — подытожил эксперт.
Напомним, 28 августа две школьницы в Подмосковье заранее заманили 12-летнего мальчика в заброшенное здание. Педполагаемым мотивом было желание подростков «посмотреть, как происходит убийство». Вскоре СК подтвердил задержание двух несовершеннолетних и сообщил о возбуждении уголовного дела. Позднее выяснилось, что ребёнка позвали в заброшенный техникум под предлогом вечеринки. Тема «Игры в кальмара» также возникала в другой подростковой истории. 17 августа Life.ru писал о 16-летней школьнице из Уфы, которая перед нападением на двух сестёр появлялась возле их дома в костюме из сериала. Девушку несколько раз фиксировали камеры наблюдения, а само нападение произошло позднее уже без маски.
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