Перед нападением на сестёр школьница из Уфы всю ночь смотрела триллер про убийцу
Обложка © Кадр из сериала «Ты» (2018-2025), режиссёры Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига и др., сценарий Дилана Кэна, А. Б. Чао, Майкла Фоли и др.
Школьница из Уфы перед нападением на двух сестёр провела ночь за просмотром сериала «Ты». Он рассказывает историю мужчины, который становится одержим женщинами, следит за ними и совершает преступления ради отношений. Ранее школьницу также замечали возле дома будущих жертв в образе из другого проекта Netflix — «Игры в кальмара».
Подросток заранее готовила нападение из-за конфликта с одной из девочек. Перед произошедшим она, как утверждается, заняла деньги у старшей сестры, а оставшееся время провела за просмотром криминального триллера, утверждает Baza.
На следующее утро подросток напала на двух сестёр 9 и 16 лет. Пострадавших госпитализировали и провели им операции, а подозреваемую задержали. По данным следствия, конфликт произошёл на фоне личных неприязненных отношений.
Сейчас школьница находится под стражей. В ближайшее время ей предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в Уфе несовершеннолетняя напала с ножом на одноклассницу и её сестру в квартире на улице Высотной. Десятилетний брат пострадавших заметил происходящее и позвал на помощь. Нападавшая скрылась, но позже её задержали и поместили в СИЗО, при этом мотив поступка она объяснить не смогла.
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