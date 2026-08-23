Перед нападением на сестёр школьница из Уфы всю ночь смотрела триллер про убийцу

Школьница из Уфы перед нападением на двух сестёр провела ночь за просмотром сериала «Ты». Он рассказывает историю мужчины, который становится одержим женщинами, следит за ними и совершает преступления ради отношений. Ранее школьницу также замечали возле дома будущих жертв в образе из другого проекта Netflix — «Игры в кальмара».

Подросток заранее готовила нападение из-за конфликта с одной из девочек. Перед произошедшим она, как утверждается, заняла деньги у старшей сестры, а оставшееся время провела за просмотром криминального триллера, утверждает Baza.

На следующее утро подросток напала на двух сестёр 9 и 16 лет. Пострадавших госпитализировали и провели им операции, а подозреваемую задержали. По данным следствия, конфликт произошёл на фоне личных неприязненных отношений.

Сейчас школьница находится под стражей. В ближайшее время ей предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.