Полезла обниматься с ножом в руках: Выжившая рассказала о нападении одноклассницы в Уфе
Устроившая поножовщину в Уфе школьница напала под предлогом объятий
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Несовершеннолетняя, напавшая с ножом на сестёр в Уфе, нанесла первые удары под предлогом объятий. По словам 16-летней девушки, в роковой день одноклассница позвонила ей и пожаловалась на проблемы с родителями, после чего попросилась в гости. Недолго пообщавшись в квартире, та пригласила её в туалет, чтобы якобы рассказать какой-то секрет.
Там несовершеннолетняя заявила, что ей «не хватает тепла», и, обнявшись, вонзила в спину сверстницы нож. Девушка почувствовала боль, начала быстро терять сознание и увидела, как нападавшая пошла к её сестре. Это заметил десятилетний брат пострадавших, который также находился дома. Он выбежал в подъезд и начал звать на помощь.
Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Одноклассница несостоявшейся убийцы до сих пор не понимает, зачем она пошла на страшное преступление — видимых причин для этого не было.
Напомним, двойное убийство чуть не произошло в одной из квартир на улице Высотной в Уфе. Несовершеннолетняя девушка напала с ножом на одноклассницу и её сестру. Это заметил десятилетний брат пострадавших, который позвал на помощь. Нападавшая скрылась, но была задержана. Её поместили в СИЗО. Известно, что девушка намеренно целилась в жизненно важные органы. Мотив поступка она объяснить не смогла.
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