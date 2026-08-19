Полезла обниматься с ножом в руках: Выжившая рассказала о нападении одноклассницы в Уфе

Несовершеннолетняя, напавшая с ножом на сестёр в Уфе, нанесла первые удары под предлогом объятий. По словам 16-летней девушки, в роковой день одноклассница позвонила ей и пожаловалась на проблемы с родителями, после чего попросилась в гости. Недолго пообщавшись в квартире, та пригласила её в туалет, чтобы якобы рассказать какой-то секрет.

Там несовершеннолетняя заявила, что ей «не хватает тепла», и, обнявшись, вонзила в спину сверстницы нож. Девушка почувствовала боль, начала быстро терять сознание и увидела, как нападавшая пошла к её сестре. Это заметил десятилетний брат пострадавших, который также находился дома. Он выбежал в подъезд и начал звать на помощь.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Одноклассница несостоявшейся убийцы до сих пор не понимает, зачем она пошла на страшное преступление — видимых причин для этого не было.