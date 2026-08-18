Напавшую на двух сестёр в Уфе девушку арестовали на два месяца

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу 16-летнюю местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство двух несовершеннолетних. Мера пресечения избрана на два месяца.

«Органами предварительного следствия несовершеннолетняя обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами следствия, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться или оказать давление на участников процесса. Адвокат подозреваемой Максим Усов сообщил, что его подзащитная частично признаёт вину и сотрудничает со следствием.

«Подозреваемая является несовершеннолетней, вину она частично признаёт, в настоящее время сотрудничает со следствием, даёт подробные показания», — сказал адвокат.

Напомним, в квартире дома на улице Высотной в Уфе произошёл конфликт между двумя 16-летними сёстрами. В ходе ссоры одна из них ударила ножом соперницу, а также девятилетнюю сестру. Взрослых рядом не было. Десятилетний брат девочек выскочил на лестничную площадку и начал звать соседей, он стучал во все квартиры. Нападавшая успела уйти, но позднее её задержали.