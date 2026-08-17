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17 августа, 15:27

«Не растерялся»: Реакция 10-летнего мальчика спасла сестёр во время кровавой ссоры в Уфе

Омбудсмен: 10-летний мальчик спас двух сестёр, которых атаковали с ножом в Уфе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Десятилетний мальчик помог спасти двух сестёр после нападения в квартире в Уфе: он выбежал за помощью и позвал соседей, которые вызвали скорую. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина.

«Практически, девочек спас их младший братишка. Он не растерялся, после происшествия выбежал из квартиры, звал на помощь. Откликнулись соседи, вызвали «скорую», — рассказала омбудсмен.

В момент происшествия взрослых дома не было. Десятилетний брат потерпевших не пострадал. Панчихина навестила девочек в больнице и встретилась с их матерью. Сейчас мальчик находится у знакомых женщины и остаётся под присмотром взрослых.

Изрезавшая сестёр школьница из Уфы караулила их в костюме из «Игры в кальмара»
Изрезавшая сестёр школьница из Уфы караулила их в костюме из «Игры в кальмара»

Напомним, в квартире дома на улице Высотной в Уфе произошёл конфликт между двумя 16-летними сёстрами. В ходе ссоры одна из них ударила ножом соперницу, а также девятилетнюю сестру. Взрослых рядом не было. Десятилетний брат девочек выскочил на лестничную площадку и начал звать соседей, он стучал во все квартиры. Нападавшая успела уйти, но позднее её задержали.

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Татьяна Миссуми
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