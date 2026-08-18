Целилась в важные органы: Изрезавшая сестёр школьница не смогла объяснить свой поступок

Обвиняемая в нападении на двух сестёр в Уфе целилась ножом в жизненно важные органы и наносила удары с большой силой. Об этом представитель следствия заявила во время заседания суда, где решался вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, девушка заранее взяла с собой нож. Сначала она атаковала 16-летнюю потерпевшую.

«[Обвиняемая] заранее вооружилась ножом, используя его как орудие преступления, со значительной физической силой ударила в область расположения жизненно важных органов [16-летней пострадавшей]», — отметила следователь.

Затем обвиняемая набросилась на девятилетнюю сестру пострадавшей, ставшую свидетельницей происходящего. Следствие считает, что нападавшая осознавала беспомощность ребёнка. Объяснить мотивы преступления до конца девушка не смогла.

Ей предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённом с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление. Суд отправил обвиняемую под стражу.