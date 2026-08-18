Целилась в важные органы: Изрезавшая сестёр школьница не смогла объяснить свой поступок
Обвиняемая в нападении на сестёр в Уфе не смогла объяснить мотив поступка
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Обвиняемая в нападении на двух сестёр в Уфе целилась ножом в жизненно важные органы и наносила удары с большой силой. Об этом представитель следствия заявила во время заседания суда, где решался вопрос о мере пресечения.
По версии следствия, девушка заранее взяла с собой нож. Сначала она атаковала 16-летнюю потерпевшую.
«[Обвиняемая] заранее вооружилась ножом, используя его как орудие преступления, со значительной физической силой ударила в область расположения жизненно важных органов [16-летней пострадавшей]», — отметила следователь.
Затем обвиняемая набросилась на девятилетнюю сестру пострадавшей, ставшую свидетельницей происходящего. Следствие считает, что нападавшая осознавала беспомощность ребёнка. Объяснить мотивы преступления до конца девушка не смогла.
Ей предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённом с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление. Суд отправил обвиняемую под стражу.
Напомним, конфликт произошёл в квартире дома на улице Высотной в Уфе, где поссорились две сестры. Во время ссоры одна из девушек схватилась за нож и ранила другую, а затем напала на девятилетнюю сестру. Взрослых в этот момент дома не было. На шум отреагировал десятилетний брат девочек: он выбежал на лестничную площадку, стал стучать в двери соседей и звать на помощь. Нападавшая успела скрыться с места происшествия, однако позднее её задержали и арестовали на два месяца.
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