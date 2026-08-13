Триллер в московской квартире: Неработающий телевизор довёл алкоголика до поножовщины

31-летний москвич оказался в больнице после того, как собственный дядя напал на него с ножом из-за неработающего телевизора, пишет сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл 11 августа в квартире на улице Софьи Ковалевской.

В момент нападения мужчина работал удалённо в своей комнате и был в наушниках. Он почувствовал что-то холодное на шее, а затем боль, после чего на крик прибежала его мать. Племяннику удалось повалить родственника и удерживать его руку с ножом, женщина забрала оружие и вызвала полицию. Пострадавшего госпитализировали.

Перед этим дядя жаловался на проблемы с телевизором и требовал восстановить сигнал, угрожая в противном случае напасть на семью. Родные пытались объяснить, что связь пропала не только в их квартире. По словам знакомых, мужчина злоупотреблял алкоголем, не работал и уже угрожал домочадцам.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на жену из-за ревности, женщина погибла. Ещё один конфликт в столичной квартире закончился гибелью курьера, который привёз два смартфона, подозреваемого задержали после попытки уехать из города.