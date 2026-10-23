Огненная вспышка и загадочный груз: Появились кадры ЧП с украинским самолётом в Японии

В Сети появились кадры предполагаемого возгорания украинского грузового самолёта Ан-124 «Руслан» в японском аэропорту Тюбу. На ночной записи запечатлён огромный воздушный борт, возле которого заметно яркое свечение. Видео распространилось после происшествия, случившегося 22 октября.

Видео © FL360aero

Инцидент произошёл около 19:20 по местному времени во время посадки транспортника авиакомпании Antonov Airlines. По сообщениям японских СМИ, авиадиспетчеры заметили нечто похожее на пламя в задней части самолёта и вызвали экстренные службы.

Из-за необычной ситуации взлётно-посадочную полосу закрыли на 15 минут — с 19:22 до 19:37. После проверки ограничения сняли, а воздушная гавань вернулась к штатной работе.

По данным японской прессы, при осмотре специалисты не обнаружили активного очага пожара. Самолёт самостоятельно добрался до стоянки. Сообщений о пострадавших не поступало, а причина появления вспышки пока остаётся неизвестной.

Речь идёт об Ан-124-100 с регистрационным номером UR-82029. Воздушное судно выполняло грузовой рейс из американского Фэрбанкса в японскую Нагою. Сведения о характере перевозимого груза не раскрываются.