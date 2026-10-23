Украинский самолёт Ан-124 загорелся при посадке в аэропорту Японии

Украинский тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» загорелся во время посадки в международном аэропорту Тюбу неподалёку от японского города Нагоя. Из-за происшествия пришлось временно перекрыть взлётно-посадочную полосу, сообщает NHK.

Чрезвычайная ситуация произошла вечером 22 октября. По свидетельствам очевидцев, пламя появилось в хвостовой части воздушного судна, предположительно в районе вспомогательной силовой установки. Точные причины возгорания пока устанавливаются.

Самолёт принадлежит украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова». Согласно данным авиационных сервисов, борт с регистрационным номером UR-82029 выполнял грузовой рейс из американского Фэрбанкса в японскую Нагою. После обнаружения пожара к воздушному судну направили экстренные службы. По предварительным сведениям, огонь удалось быстро потушить, а «Руслан» самостоятельно добрался до стоянки.

Работу взлётно-посадочной полосы приостановили примерно на 15 минут. После проверки аэропорт вернулся к обычному расписанию. Сведения о возможных повреждениях самолёта и характере перевозимого груза не уточняются.

Ан-124 считается одним из крупнейших серийных грузовых самолётов в мире. Его разработали в конструкторском бюро Антонова для транспортировки тяжёлой и крупногабаритной техники.

Ранее Life.ru сообщал об аварийной посадке и последующем возгорании самолёта на Сахалине. Воздушное судно приземлилось в поле, после чего вспыхнул пожар. По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших не было.