Масштабные лесные пожары, экономический кризис и политические потрясения могут ждать человечество в 2027 году, если верить новым трактовкам пророчеств Нострадамуса. Исследователи древних текстов обнаружили в его четверостишиях намёки на несколько крупных событий, пишет LADbible.

Сам французский астролог, живший в XVI веке, конкретно 2027 год не упоминал. Однако современные толкователи предложили связывать его с 27-ми четверостишиями каждой «Центурии». Именно в этих текстах они ищут указания на будущие катастрофы и перемены.

Одним из наиболее тревожных образов стал «небесный огонь», движущийся с запада через юг на восток. Упоминание содержится в тексте, приписываемом XI «Центурии». Сторонники такой интерпретации считают, что речь может идти о разрушительных лесных пожарах, способных охватить обширные территории.

Не менее мрачные события толкователи усмотрели в 27-м катрене V «Центурии»: «Через огонь и оружие, недалеко от Чёрного моря, он придёт из Персии». Под Персией исследователи подразумевают современный Иран, а упомянутый далее Трапезунд связывают с турецким городом Трабзон. Отсюда возникла версия о возможных переменах на Ближнем Востоке.

Экономические пророчества оказались связаны с образами дорожающих золота и серебра, растущих долгов и обесценивающихся ценных бумаг. В этих строках современные авторы увидели признаки финансового потрясения. Правда, соответствующее четверостишие VIII «Центурии» имеет номер 28, а не 27.

Политические перемены предсказателям мерещатся и во Франции, где в 2027 году должны состояться президентские выборы. Упоминание удара по «дофину», так в прошлом называли наследника французского престола, некоторые интерпретируют как намёк на неожиданное развитие борьбы за президентское кресло.

Самая необычная трактовка касается возможного обнаружения легендарных сокровищ на канадском острове Оук. В одном из четверостиший говорится о кладе, спрятанном под поражённым молнией дубом в Жьене. Однако название острова в тексте отсутствует, а связь с ним основана на предположениях современных исследователей.

Ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект попытался расшифровать предсказания Нострадамуса на 2026–2027 годы. Нейросеть связала старинные катрены с возможным наводнением в Великобритании, протестами во Франции и изменением мировой расстановки сил. Согласно этой интерпретации, вокруг Москвы может сформироваться новый центр политического влияния.