«Огненный автограф»: Российские военные выжгли опорник ВСУ «Солнцепёком»
Новейшая ТОС БМ-2М поразила опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении
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Российские военные нанесли удар по укреплённому опорному пункту ВСУ на Днепропетровском направлении с применением новейшей тяжёлой огнемётной системы БМ-2М. Боевую задачу выполнил расчёт отряда специального назначения соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны России.
Российские военные применили новейшую ТОС БМ-2М против ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Для поражения украинских позиций военнослужащие использовали термобарические боеприпасы. По информации ведомства, расчёт скрытно выдвинулся на огневую позицию под прикрытием групп воздушного наблюдения.
Ранее Life.ru сообщал, что командир роты 89-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Змей рассказал о ситуации в украинских подразделениях под Краматорском. По словам офицера, которые он привёл со ссылкой на пленного военнослужащего ВСУ, украинские операторы беспилотников угрожают ударами своим сослуживцам в случае отказа выполнять приказ о наступлении.