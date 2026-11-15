Российские военные нанесли удар по укреплённому опорному пункту ВСУ на Днепропетровском направлении с применением новейшей тяжёлой огнемётной системы БМ-2М. Боевую задачу выполнил расчёт отряда специального назначения соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны России.

Для поражения украинских позиций военнослужащие использовали термобарические боеприпасы. По информации ведомства, расчёт скрытно выдвинулся на огневую позицию под прикрытием групп воздушного наблюдения.

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что командир роты 89-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Змей рассказал о ситуации в украинских подразделениях под Краматорском. По словам офицера, которые он привёл со ссылкой на пленного военнослужащего ВСУ, украинские операторы беспилотников угрожают ударами своим сослуживцам в случае отказа выполнять приказ о наступлении.