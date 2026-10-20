Огненный налёт на Тамбовщину: На предприятии в Мичуринском округе ликвидируют пожар после атаки БПЛА

Минувшей ночью и утром 20 октября киевский режим предпринял очередную террористическую попытку нанести удар по объектам российской гражданской инфраструктуры в глубине тыла. Под прицелом украинских беспилотников оказалась Тамбовская область, где в результате падения обломков одного из аппаратов вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия в Мичуринском муниципальном округе.

По официальным данным региональных властей, инцидент обошёлся без человеческих жертв и травм среди дежурного персонала. На место происшествия оперативно стянули пожарно-спасательные подразделения МЧС и спецтехнику. Локализация и ликвидация очага возгорания проводятся в экстренном режиме всеми доступными средствами экстренных служб.

В общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны и приданными силами в небе над Тамбовской областью были своевременно обнаружены и уничтожены четыре ударных дрона противника.

Как уточнил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, решающую роль в срыве масштабного удара сыграли добровольческие формирования. Сразу три вражеских аппарата были ликвидированы точным стрелковым огнем бойцов мобильных огневых групп подразделения БАРС «Тамбов». Оперативная обстановка в муниципалитете остается под постоянным контролем экстренных ведомств и руководства региона.

Ранее Life.ru сообщал о введении сирен при ракетной опасности в Ростовской области с 8 октября. Тогда власти объявили о запуске централизованного звукового оповещения при подтверждённой угрозе. Теперь порядок уточнили, разделив предупреждения на два уровня.