Постепенное продвижение российских войск в направлении Александровки в Донецкой Народной Республике и установление контроля над этим населённым пунктом существенно ослабит присутствие Вооружённых сил Украины на оккупированной части Донбасса.

Военный журналист и автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что после освобождения Доброполья логично ожидать усиления натиска ВС РФ именно в северном направлении, поскольку через Александровку проходит одна из ключевых дорог к Краматорску.

По оценке эксперта, контроль над Александровкой физически ослабит украинские позиции не только в этом районе, но и в районе Дружковки, куда уже подбираются российские штурмовые группы. Кроме того, это позволит расширить огневой контроль FPV-дронов вплоть до Лиманского направления.

Звинчук также отметил, что освобождение Доброполья открывает возможности для давления не только на север, но и в сторону границ Днепропетровской области, что создаст дополнительный фактор напряжения для украинских формирований на Новопавловском и Большемихайловском направлениях.

В ближайшие недели ключевой задачей российских войск станет не стремительный бросок к административным границам ДНР, а закрепление достигнутого успеха и зачистка территории от присутствия ВСУ. Такой подход позволяет избежать образования уязвимых выступов и обеспечивает устойчивую основу для дальнейшего наступления.

А ранее бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что Россия близка к контролю над Донбассом. По его словам, территория ЛНР практически полностью находится под российским контролем, а подконтрольный Киеву участок ДНР постепенно сокращается.