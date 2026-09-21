Кошмарный сценарий для Запада: Отставной генерал НАТО раскрыл масштабные планы Москвы

Российские войска приближаются к установлению полного контроля над Донбассом, а дальнейшие задачи Москвы могут оказаться значительно шире, считает бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят. В интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену он допустил продвижение ВС РФ на Сумском и южном направлениях.

По оценке отставного немецкого генерала, территория ЛНР практически полностью находится под российским контролем, а подконтрольный Киеву участок ДНР постепенно сокращается. Куят считает, что это приближает Москву к одной из ключевых целей нынешней кампании.

Отдельно он обратил внимание на Сумскую область. Экс-глава Военного комитета НАТО связал действия российских войск там с созданием зоны безопасности после вторжения ВСУ в Курскую область. Москва действительно официально называет формирование такого буфера одной из задач на этом направлении.

Самый масштабный сценарий Куят описал для юга Украины. По его мнению, действия России могут быть направлены на ограничение украинского доступа к Чёрному морю, что осложнит морской экспорт и поставки грузов военного назначения.

В перспективе генерал допустил продвижение российских сил вплоть до границы с Приднестровьем. По его словам, такой вариант развития событий создал бы для западных стран новые серьёзные политические и военные проблемы.