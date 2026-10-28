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Регион
Опубликовано 28 октября, 18:35

Огневые группы и усиление ремонтных бригад: Мантуров рассказал о защите регионов от атак ВСУ

Мантуров: Во всех регионах России создают мобильные огневые группы

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Во всех регионах России формируют мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак и усиливают аварийно-восстановительные бригады. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 28 октября на правительственном часе в Совете Федерации.

«Во всех регионах ведётся активная работа по созданию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад», — сказал он.

Главной задачей Мантуров назвал безопасность людей и устойчивую работу экономики. По его словам, принимаемые меры должны свести к минимуму последствия атак для повседневной жизни граждан.

Чиновник также рассказал о защите критической инфраструктуры. Для стратегически важных объектов определили модели угроз, разработали типовые решения активной и пассивной защиты и установили требования к резервированию ресурсов.

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Ранее Life.ru сообщал о дополнительных мерах защиты в Брянской области. Губернатор Егор Ковальчук поручил оборудовать востребованные межмуниципальные дороги противодроновыми сетками, а также сообщил о развёртывании мобильных огневых групп и патрулей.

Больше новостей о противовоздушной обороне и защите регионов — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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