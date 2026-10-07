Пожар в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве ликвидирован

В момент пожара в здании буддийского комплекса «Устуу-Хурээ» никого не было. Пострадавших нет, огонь полностью потушен, сообщили в МЧС Тувы.

Пожар в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. Видео © МЧС Республики Тыва

Площадь возгорания составила 468 квадратных метров. С ним справились 12 сотрудников пожарно-спасательной службы, задействовав четыре единицы техники.

Очаг находился в подсобном помещении с электрощитом, электрокотлом и оборудованием видеонаблюдения. По предварительным данным дознавателя государственного пожарного надзора, причиной могло стать короткое замыкание. Окончательный вывод пока не приведён.

Комплекс расположен в местечке Ортаа-Алак, в пяти километрах от города Чадан. Сообщение о возгорании поступило 7 октября.

Первоначально спасатели сообщили, что в «Устуу-Хурээ» вспыхнул крупный пожар. На том этапе сведений о причинах и последствиях не было. Теперь региональное управление МЧС подтвердило полную ликвидацию огня и отсутствие пострадавших.

«Устуу-Хурээ» — один из наиболее известных буддийских храмовых комплексов Тувы, расположенный неподалёку от города Чадан. Монастырь относится к традиции тибетского буддизма и считается важным духовным и культурным центром региона; само слово «хурээ» означает буддийский монастырь или храмовый комплекс. После разрушений советского периода Устуу-Хурээ был восстановлен, а его название получило широкую известность благодаря одноимённому международному фестивалю живой музыки и веры. Сегодня храм остаётся одной из заметных буддийских святынь Тувы и символом возрождения её религиозных традиций.