Огонь раскрыл тайну древней тропы: В Эквадоре обнаружили загадочные ступени в скале

Лесной пожар на горе Каситагуа неподалёку от столицы Эквадора Кито неожиданно обнажил древнюю каменную лестницу, происхождение которой пока остаётся загадкой. Об этом сообщил официальный портал муниципалитета Кито Quito Informa со ссылкой на специалистов столичного Института культурного наследия.

Необычную находку сделали после пожара, бушевавшего с 17 по 20 сентября. Огонь уничтожил растительность на склонах горы, открыв участок ступеней, вырубленных непосредственно в скале. Археологи предполагают, что сооружение может относиться к эпохе инков, однако его точный возраст ещё предстоит установить.

Лестницу обнаружили рядом с Радиоломой — древней тропой, которой местные жители пользовались задолго до появления испанских колонизаторов. Несмотря на пожар, сам исторический маршрут не получил видимых повреждений.

Специалисты также обследовали ещё три археологических памятника: Тагшима, Баррио-Куба-Альто и Уйячул. На двух участках следов повреждений не обнаружили, а на третьем огонь затронул растительность, но не уничтожил видимые археологические объекты.

Район долины Лулумбамба, где находится гора Каситагуа, хранит следы человеческого присутствия, уходящие на тысячи лет в прошлое. Здесь ранее находили древние дороги, укрепления и остатки поселений, относящиеся к разным историческим периодам — от докерамической эпохи до испанского колониального времени.

Теперь археологам предстоит выяснить назначение каменных ступеней и их связь с другими памятниками. Пока исследователи рассматривают инкское происхождение сооружения лишь как одну из версий.