Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в проявлении «огромного неуважения» к России во время одной из первых встреч сторон. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Когда у них была первая встреча, к России было проявлено огромное неуважение», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп не уточнил, о какой именно встрече идёт речь и какие действия украинской стороны он считает неуважительными.

Несмотря на критику в адрес Киева, американский президент вновь выразил уверенность в скором завершении конфликта. По его мнению, урегулирование будет достигнуто в ближайшее время.

Заявление прозвучало на фоне подготовки нового раунда переговоров России, США и Украины, намеченного на 10–11 ноября в Абу-Даби. Ожидается, что представители трёх стран обсудят пути завершения конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп призвал Зеленского не говорить о мирной сделке с Россией, а заключить её. Тогда американский лидер также выразил мнение, что Владимир Путин больше украинского руководства заинтересован в достижении договорённостей.