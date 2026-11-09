«Огромное неуважение к России»: Трамп раскритиковал поведение Украины на первых переговорах
Трамп обвинил Украину в огромном неуважении к России
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Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в проявлении «огромного неуважения» к России во время одной из первых встреч сторон. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.
«Когда у них была первая встреча, к России было проявлено огромное неуважение», — сказал глава Белого дома.
При этом Трамп не уточнил, о какой именно встрече идёт речь и какие действия украинской стороны он считает неуважительными.
Несмотря на критику в адрес Киева, американский президент вновь выразил уверенность в скором завершении конфликта. По его мнению, урегулирование будет достигнуто в ближайшее время.
Заявление прозвучало на фоне подготовки нового раунда переговоров России, США и Украины, намеченного на 10–11 ноября в Абу-Даби. Ожидается, что представители трёх стран обсудят пути завершения конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп призвал Зеленского не говорить о мирной сделке с Россией, а заключить её. Тогда американский лидер также выразил мнение, что Владимир Путин больше украинского руководства заинтересован в достижении договорённостей.
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