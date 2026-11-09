Яркий метеор озарил ночное небо над американским штатом Теннесси, оставив за собой необычный светящийся след. Очевидцы наблюдали огненный шар, переливающийся сразу несколькими цветами, сообщает New York Post со ссылкой на NASA.

Космический объект заметили 5 ноября около 19:45 по местному времени над городом Роббинсвилл в Северной Каролине. По данным специалистов, метеор двигался со скоростью около 47 тысяч миль в час, что составляет примерно 75 тысяч километров в час.

Всего за десять секунд небесное тело преодолело около 120 миль в направлении города Ист-Ридж в Теннесси. Затем фрагмент астероида распался на высоте приблизительно 25 миль над поверхностью Земли.

Жители региона рассказали, что во время полёта огненный шар переливался голубым, белым и оранжево-жёлтым оттенками. Один из очевидцев признался, что никогда прежде не видел настолько крупного и яркого светящегося объекта в небе.

Особенно необычное явление наблюдал житель Чаттануги. По его словам, пролёт небесного тела сопровождался странным звуком, а за самим метеором тянулся «безумный хвост».

В NASA установили, что источником впечатляющей вспышки стал небольшой фрагмент астероида, который разрушился в земной атмосфере. Несмотря на яркость явления, до поверхности планеты небесное тело не долетело в первоначальном виде.

Ранее Life.ru сообщал, что житель Алтая более 20 лет использовал настоящий метеорит как подпорку для автомобиля. Необычный камень он обнаружил ещё в 2005 году возле перевала Кату-Ярык. Позднее учёные подтвердили его внеземное происхождение, а в сентябре 2026 года находку официально зарегистрировали под названием «Чулышман».