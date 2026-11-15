Крупный пожар разгорелся в автоцентре «Енисей» на улице Семиреченской в Омске. Огонь распространился по кровле здания на площади 2,4 тысячи квадратных метров, его удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

В Омске загорелась кровля автоцентра. Видео © Telegram / Инцидент Омск

«Пожар локализован на площади 2 400 кв. метров», — уточнили в министерстве.

Сообщение о возгорании поступило в 17:16 по местному времени. Предварительно, огонь вспыхнул на станции технического обслуживания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекли около 70 сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали автомобили, чтобы уберечь их от огня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Несмотря на локализацию пожара, работы на месте продолжаются. Спасателям предстоит полностью ликвидировать горение и установить причину происшествия.