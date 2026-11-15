Огромный пожар охватил автоцентр «Енисей» в Омске, из здания экстренно вывозят машины
В Омске загорелась кровля автоцентра на площади 2400 квадратных метров
Обложка © Telegram / Инцидент Омск
Крупный пожар разгорелся в автоцентре «Енисей» на улице Семиреченской в Омске. Огонь распространился по кровле здания на площади 2,4 тысячи квадратных метров, его удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.
В Омске загорелась кровля автоцентра. Видео © Telegram / Инцидент Омск
«Пожар локализован на площади 2 400 кв. метров», — уточнили в министерстве.
Сообщение о возгорании поступило в 17:16 по местному времени. Предварительно, огонь вспыхнул на станции технического обслуживания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекли около 70 сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали автомобили, чтобы уберечь их от огня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Несмотря на локализацию пожара, работы на месте продолжаются. Спасателям предстоит полностью ликвидировать горение и установить причину происшествия.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в девятиэтажном жилом доме в Бийске, где спасли 38 человек, включая 13 детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже на улице Социалистической. Из-за сильного задымления жильцов выводили сотрудники МЧС в специальных дыхательных аппаратах, ещё семь человек эвакуировались самостоятельно. Троих взрослых госпитализировали с отравлением продуктами горения.