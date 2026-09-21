Огромный сухогруз протаранил рыболовное судно у Сингапура, моряки сняли видео

229-метровый сухогруз First Margaux столкнулся с китайским рыболовным судном Luqing Yuanyu 108 в Сингапурском проливе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Момент столкновения. Видео © X / zigoraldama

Инцидент произошёл 17 сентября. First Margaux под панамским флагом шёл сзади и двигался примерно на два-три узла быстрее, после чего его нос ударил рыболовное судно в правую кормовую часть.

На появившихся в Сети кадрах видно, как крупный сухогруз приближается к меньшему судну, а после столкновения Luqing Yuanyu 108 резко накреняется. Вода захлёстывает палубу, а находящиеся на ней моряки хватаются за ограждения, чтобы удержаться на ногах.

Оба судна ранее покинули стоянки возле Сингапура и вошли в западную полосу схемы разделения движения судов, ведущую в сторону Малаккского пролива. В этом районе наблюдалось интенсивное судоходство и было мало пространства для манёвра.

После столкновения рыболовное судно сохранило плавучесть и самостоятельно добралось до причала. First Margaux некоторое время продолжал движение, после чего развернулся и встал на якорь. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула. Инцидент произошёл в районе Силиври: судно Alsu визуально не пострадало, а связь с экипажем Tuğberk İmamoğlu, на борту которого находились 10 человек, была потеряна. К месту происшествия направили спасателей, береговую охрану, вертолёты и буксиры.