«Огромный успех для Венгрии»: Сийярто ответил на претензии из-за перехода в китайскую BYD

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг подозрения в том, что на посту министра незаконно содействовал китайскому автогиганту BYD, где теперь занимает руководящую должность. С соответствующими обвинениями он столкнулся на фоне слушаний в парламентском комитете по национальной безопасности.

Поводом для разбирательства стал переход экс-министра в китайскую корпорацию. Представители партии «Тиса» заявили о возможном конфликте интересов и рисках для национальной безопасности.

Депутат Пал Цако-Цирбуш утверждает, что во время работы Сийярто министром государство предоставило BYD инфраструктуру стоимостью в миллиарды форинтов. Речь, по его словам, идёт об автомобильных и железных дорогах, а также сетях водоснабжения.

Сам Сийярто эти претензии отверг. Он напомнил, что в конце 2023 года BYD решила построить в Сегеде свой первый европейский завод по выпуску электромобилей, а предоставленная проекту господдержка, по его словам, соответствовала стандартным условиям для инвестиций такого масштаба.

Сийярто назвал приход BYD крупным успехом для страны. По его словам, за размещение предприятия конкурировали сразу несколько европейских государств, а выбор в пользу Венгрии принёс ей значимый инвестиционный проект. Экс-глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что добровольно пришёл на парламентские слушания. Он объяснил это уважением к законодательному органу, депутатом которого оставался на протяжении 24 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что комитет по национальной безопасности парламента Венгрии начал расследование после перехода Сийярто в BYD. Проверка касается обстоятельств его трудоустройства и возможных рисков, связанных с новой должностью.