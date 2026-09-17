Парламент Венгрии начал расследование против Сийярто из-за его работы на BYD

Комитет по национальной безопасности парламента Венгрии начал расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто после его перехода на работу в китайскую автомобилестроительную компанию BYD. Как сообщил председатель комитета Иштван Апати, решение было принято большинством голосов по инициативе депутатов правящей партии «Тиса», которую возглавляет премьер-министр Петер Мадьяр.

По словам Апати, проверка касается обстоятельств трудовых отношений экс-министра с китайским автопроизводителем и призвана выявить возможные риски для национальной безопасности. Сийярто будет направлено приглашение явиться на слушания в парламент и ответить на вопросы депутатов.

Напомним, в середине июля Сийярто сложил депутатский мандат и занял руководящий пост в BYD — крупнейшем в мире производителе электромобилей, что вызвало волну критики из-за эффекта «вращающихся дверей». Будучи главным дипломатом правительства Виктора Орбана, он лично способствовал получению BYD крупных государственных льгот для строительства первого европейского завода под Сегедом, а также для переноса регионального штаба и исследовательского центра в Будапешт. Ещё в июле правительство Мадьяра объявило о проверке всех субсидий, налоговых льгот и разрешений, выданных концерну при прежнем кабинете.

Оппозиционная фракция «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», от которой Сийярто заседал в парламенте, категорически отвергла обвинения. По её оценке, партия «Тиса» вместо управления страной пытается дискредитировать предыдущее правительство, а комитет по нацбезопасности «занят главным образом преследованием депутата, сложившего с себя полномочия».

«Вся эта затея — полнейший абсурд! Петер Сийярто занял руководящую должность в глобальной структуре компании BYD. Это не угроза национальной безопасности, а, напротив, колоссальная возможность для Венгрии. BYD — одна из крупнейших и на сегодняшний день одна из самых успешных компаний в мире, которая активно расширяет своё присутствие в Европе», — заявили оппозиционные депутаты.

Ранее Life.ru писал, что Сийярто может грозить срок за получение взятки. Материалы в отношении бывшего главы МИД передали из столичной следственной прокуратуры в полицию Будапешта. Пока речь идёт о подозрении, а не об установленной вине.