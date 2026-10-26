Огурцы доведут до суда: Какие вещи нужно срочно убрать с балкона перед морозами

Стеклянные банки с домашними заготовками могут стать причиной судебного разбирательства между соседями, если оставить их на балконе с наступлением морозов. При отрицательных температурах содержимое банок способно замёрзнуть, а стекло — лопнуть. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при потеплении содержимое разбитых банок оттает и может просочиться через балконные перекрытия, повредив отделку и имущество соседей снизу. В такой ситуации пострадавшие вправе потребовать возмещения ущерба.

Бондарь напомнил, что статья 30 Жилищного кодекса РФ обязывает собственников поддерживать помещения в надлежащем состоянии и соблюдать права соседей. Если из-за неправильного хранения вещей пострадает чужое имущество, его владелец может обратиться в суд за компенсацией на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ.

Помимо домашних консервов, с неотапливаемого балкона эксперт посоветовал убрать электронику. При перепадах температуры внутри приборов образуется конденсат, который способен привести к короткому замыканию при включении техники. Аккумуляторы электроинструментов также могут потерять ёмкость из-за холода.

Опасны низкие температуры и для оставшихся после ремонта материалов. Водоэмульсионные краски, клей и грунтовка после замерзания могут расслоиться и утратить свои свойства, став непригодными для дальнейшего использования.

Ещё одна категория вещей, которые лучше перенести в тепло, — пластиковая мебель. На морозе некоторые виды пластика становятся хрупкими, поэтому стулья и другие предметы могут потрескаться даже от небольшого механического воздействия.