В Красноярском крае 71-летний охотник случайно ранил 23-летнего товарища, приняв его за лису. Молодой человек получил тяжёлое огнестрельное ранение ноги, сообщили в региональном управлении МВД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в Минусинском округе, куда на охоту отправились трое жителей села Кавказского. Добравшись до места, мужчины разошлись в разных направлениях. В какой-то момент пенсионер услышал несколько выстрелов своего 58-летнего приятеля и решил, что в его сторону бежит лиса. Он открыл огонь по предполагаемой добыче, однако попал в третьего участника охоты.

После случившегося мужчины погрузили пострадавшего в автомобиль и отвезли в фельдшерский пункт, где ему оказали первую помощь. Затем молодого человека госпитализировали, а позднее доставили санитарной авиацией в Красноярск.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается.