Охота на «пони» в воздухе: На видео сняли таран и подрыв украинских дронов над ЛНР

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили в воздухе украинские беспилотники самолётного типа с помощью FPV-перехватчиков в небе над ЛНР. Кадры работы операторов опубликовало Министерство обороны РФ.

FPV-перехватчики «Запада» уничтожили БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Воздушные цели поразили военнослужащие подразделений войск беспилотных систем. Для перехвата они использовали FPV-дроны, которые подрывались при сближении с аппаратами противника.

На опубликованных кадрах демонстрируется работа операторов по воздушным целям. В МО заключили: «Думали, что кони – оказались пони».