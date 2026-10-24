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Опубликовано 24 октября, 15:02

Охота на «пони» в воздухе: На видео сняли таран и подрыв украинских дронов над ЛНР

МО РФ показало уничтожение украинских дронов FPV-перехватчиками тараном над ЛНР

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили в воздухе украинские беспилотники самолётного типа с помощью FPV-перехватчиков в небе над ЛНР. Кадры работы операторов опубликовало Министерство обороны РФ.

FPV-перехватчики «Запада» уничтожили БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Воздушные цели поразили военнослужащие подразделений войск беспилотных систем. Для перехвата они использовали FPV-дроны, которые подрывались при сближении с аппаратами противника.

На опубликованных кадрах демонстрируется работа операторов по воздушным целям. В МО заключили: «Думали, что кони – оказались пони».

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Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении украинских беспилотников и барражирующих боеприпасов FPV-перехватчиками группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Российские операторы обнаружили воздушные цели при взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы и постами наблюдения, после чего поразили их таранными ударами.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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