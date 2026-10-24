«По колено в воде»: Наши штурмовики взяли Сергеевку во время атаки через болота

Российским штурмовикам пришлось преодолевать заболоченные овраги вброд, чтобы войти в Сергеевку в ДНР. Об этом рассказал Андрей Жаров — командир штурмового отделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

По его словам, переправы на пути подразделения были почти полностью разрушены украинскими военными. Там, где сохранились проходы, бойцы использовали их, а на остальных участках шли по воде. «Где-то приходилось вброд это делать, по колено в воде», — пояснил командир.

Жаров назвал выход к населённому пункту самой сложной частью операции: большое расстояние предстояло преодолеть пешком по пересечённой местности. Продвижение также осложняли многочисленные открытые участки на подступах к Сергеевке.

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 октября Минобороны РФ сообщило о переходе Сергеевки под контроль российских войск. Согласно сводке ведомства, населённый пункт заняли подразделения группировки «Центр».