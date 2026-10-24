Россия ждёт от ООН серьёзного рассмотрения доклада Лаврова о фейках по «резне в Буче»
Кузнецов призвал ООН серьёзно рассмотреть переданный Лавровым доклад о Буче
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Доклад о событиях в Буче, который глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, должен быть рассмотрен тщательным образом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.
«Любые обращения стран-членов, и РФ, тем более обращение, которое поступило в адрес генсека, от Сергея Викторовича Лаврова, я исхожу из того, что оно должно быть рассмотрено со всей серьёзностью», — пояснил он.
В переданном документе Россия приводит точные аргументы об инсценировке украинской стороной событий в Буче Киевской области. Москва отвергает обвинения в причастности своих военнослужащих к убийствам мирных жителей и доказывает абсурдность выпадов в свой адрес. В апреле 2022 года Минобороны РФ уже называло опубликованные Киевом материалы провокацией.
Напомним, в сентябре этого года глава российского МИД Сергей Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Его подготовил Международный общественный трибунал. К слову, киевский режим откровенно лжёт, указывая на стеле в Буче имена солдат ВСУ как якобы погибших мирных жителей. Москва на протяжении нескольких лет добивается от структуры ООН информации о данных умерших, но получает отказы или отписки. Запад руководствуется лишь голословными обвинениями. События произошли в апреле 2022 года в Буче, когда зарубежные журналисты транслировала на весь мир картинку разложенных по улицам города трупов якобы мирных жителей, обвинив Россию в убийствах. Инсценировка стала для Запада поводом сорвать переговоры по урегулированию конфликта.
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