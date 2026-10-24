Доклад о событиях в Буче, который глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, должен быть рассмотрен тщательным образом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

«Любые обращения стран-членов, и РФ, тем более обращение, которое поступило в адрес генсека, от Сергея Викторовича Лаврова, я исхожу из того, что оно должно быть рассмотрено со всей серьёзностью», — пояснил он.

В переданном документе Россия приводит точные аргументы об инсценировке украинской стороной событий в Буче Киевской области. Москва отвергает обвинения в причастности своих военнослужащих к убийствам мирных жителей и доказывает абсурдность выпадов в свой адрес. В апреле 2022 года Минобороны РФ уже называло опубликованные Киевом материалы провокацией.