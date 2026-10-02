На восьми стелах мемориального комплекса в Буче обнаружились 198 имён, которые, по результатам проверки Global Fact-Checking Network, не подтверждают заявленный статус мемориала как места памяти мирных жителей, погибших в городе. Об этом ТАСС сообщили в GFCN.

Аналитики изучили фотографии и репортажи с комплекса, а затем сопоставили сведения о людях с украинскими базами данных, государственными порталами и публикациями СМИ. По итогам этой работы они сочли статус 198 человек спорным: содержащаяся в открытых источниках информация, как утверждают в GFCN, не позволяет отнести их к категории мирных жителей.

При этом в организации обратили внимание ещё на одну проблему — отсутствие в открытом доступе полного списка погибших мирных жителей Бучи. Агентство утверждает, что российская сторона неоднократно запрашивала такие сведения по официальным и неофициальным каналам, но публичного перечня до сих пор не появилось.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев откровенно лжёт, указывая на стеле в Буче имена солдат ВСУ как погибших мирных жителей. По его словам, только на основе открытых источников установлено, что на мемориале содержатся десятки имён военнослужащих ВСУ, сотрудников СБУ, членов отрядов службы обороны, полиции и нацгвардии, включая боевиков террористического нацбата.