Охотился на слабых: Британский священник 38 лет насиловал молодых прихожан церкви

Бывший руководитель Лондонской ассоциации баптистов Джон Грант получил 8,5 года лишения свободы за сексуальные преступления против молодых людей. Об этом сообщает британское издание Metro.

77-летнего проповедника признали виновным по 11 эпизодам, связанным с сексуальным насилием, непристойным поведением и принуждением к действиям без согласия. Следствие установило, что преступления происходили с 1970 по 2008 год, когда Грант занимал руководящие должности в религиозной организации и работал с молодёжью.

По данным суда, жертвами стали как минимум четыре человека. Правоохранители установили, что мужчина сближался с молодыми людьми, находившимися в сложном материальном положении, после чего использовал свой статус для давления на них.

Представитель Королевской прокурорской службы Доминик Баррелл заявил, что Грант злоупотребил доверием, которое ему оказывали как религиозному деятелю. По его словам, действия бывшего церковного лидера носили преднамеренный характер. О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года после обращения родственника одного из потерпевших. Мужчина сообщил полиции, что его родственник на протяжении трех десятилетий подвергался насилию и жестокому обращению.

Помимо тюремного срока, суд внёс Джона Гранта в бессрочный реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Великобритании муж около 20 лет накачивал жену наркотиками, чтобы её насиловали другие мужчины. Женщина под эффектом от веществ не осознавала происходящее.