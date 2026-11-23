В Ольхонском районе Иркутской области полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном отстреле сибирской косули. В его автомобиле обнаружили разделанную тушу животного и охотничье снаряжение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным правоохранителей, житель Приангарья отправился в лес неподалёку от деревни Баганта вместе с двумя приятелями. Несмотря на отсутствие необходимого разрешения, мужчина открыл огонь из карабина «Вепрь-308» и несколькими выстрелами убил косулю.

Позднее автомобиль компании остановили сотрудники полиции. При осмотре салона они нашли останки добытого животного, самозарядное оружие, два магазина, один из которых был с патронами, а также фонарик и радиостанцию.

В отношении владельца ружья возбудили уголовное дело о незаконной охоте по статье 258 УК РФ. На время расследования подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.