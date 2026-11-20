Житель Шадринска случайно застрелил 72-летнего пенсионера во время ночной охоты, предположительно приняв его за дикое животное. Обстоятельства трагедии раскрыли в управлении СК по Курганской области.

По версии следствия, вечером 18 ноября 39-летний мужчина находился в охотничьих угодьях Шадринского округа. С собой у него был карабин с тепловизионным прицелом, через который он заметил неясную цель. Решив, что перед ним зверь, подозреваемый открыл огонь, однако пуля попала в другого человека — жителя села Маслянское. От полученного ранения тот скончался на месте.

После произошедшего следователи осмотрели территорию и изъяли оружие, а также другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательств. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.