Тепловизор не спас от роковой ошибки: Охотник застрелил пенсионера, приняв его за зверя
В Курганской области охотник застрелил пенсионера, приняв его за зверя
Обложка © СУ СК РФ по Курганской области
Житель Шадринска случайно застрелил 72-летнего пенсионера во время ночной охоты, предположительно приняв его за дикое животное. Обстоятельства трагедии раскрыли в управлении СК по Курганской области.
По версии следствия, вечером 18 ноября 39-летний мужчина находился в охотничьих угодьях Шадринского округа. С собой у него был карабин с тепловизионным прицелом, через который он заметил неясную цель. Решив, что перед ним зверь, подозреваемый открыл огонь, однако пуля попала в другого человека — жителя села Маслянское. От полученного ранения тот скончался на месте.
После произошедшего следователи осмотрели территорию и изъяли оружие, а также другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательств. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Ранее Life.ru сообщал о похожем несчастном случае в Алтайском крае, где охотник выстрелил в косулю, но ранил собственного напарника. Инцидент произошёл неподалёку от села Целинного. Пуля попала в 40-летнего мужчину, причинив ему ранения лица и бедра. Пострадавшего доставили в больницу, обстоятельства происшествия начали выяснять правоохранители.