Охота на косулю в Алтайском крае закончилась госпитализацией одного из участников. Мужчина получил огнестрельные ранения лица и бедра после того, как его напарник выстрелил в сторону животного. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл 14 ноября неподалёку от села Целинного. Двое мужчин отправились на охоту по коллективной лицензии. В какой-то момент 52-летний Павел Н. заметил косулю и открыл огонь, однако пуля угодила не в животное, а в его товарища.

Пострадал 40-летний Виталий Ш. Мужчина получил ранения лица и правого бедра. Его доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном случае на охоте в Тюменской области. Там 44-летний мужчина выстрелил в косулю, но попал в своего 66-летнего родственника, находившегося в кустах. Пострадавший скончался на месте, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.