Охотникам в Европе запретят свинцовую дробь — она опасна для людей и животных

Европейский парламент поддержал введение ограничений на использование свинцовой дроби для охоты в Евросоюзе. После завершения процедуры и публикации регламента начнётся семилетний переходный период.

Речь идёт именно о свинцовой дроби, а не о полном запрете всех свинцовых боеприпасов. Пули и пули-«слиги» из финальной версии ограничений исключены.

После окончания переходного периода свинцовую дробь нельзя будет продавать и использовать для охоты. Сейчас аналогичный запрет уже действует в ЕС для стрельбы свинцовой дробью в водно-болотных угодьях.

Основной причиной ограничений европейские регуляторы называют токсичность свинца. По данным Европейского химического агентства, дробь может оставаться в почве и водоёмах, где её проглатывают птицы, а затем металл попадает в пищевые цепочки.

Риски существуют и для человека: свинец может попадать в организм вместе с мясом диких животных, в котором после выстрела остаются фрагменты боеприпаса.

В качестве наиболее доступной альтернативы часто рассматривается стальная дробь. Однако для части старого оружия она может не подходить без дополнительной проверки или замены отдельных элементов ружья.

Европейские охотничьи организации добивались более длительного переходного периода и смягчения первоначальной версии ограничений. В итоге срок адаптации увеличили с трёх до семи лет, а пули и слигы вывели из-под запрета.

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