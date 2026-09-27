Охранник главы ХАМАС получил паспорт Британии и попал в дело об атаках на евреев

Великобритания предоставила убежище, а впоследствии и гражданство бывшему телохранителю главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которого теперь обвиняют в причастности к подготовке нападений на евреев и израильские объекты в Европе. Об этом сообщает The Times.

Имя мужчины британские СМИ не раскрывают из-за судебного запрета и называют его «мистером X». По данным издания, он входил в личную охрану Хании по меньшей мере с 2006 года. В 2009–2012 годах мужчина регулярно перемещался между сектором Газа и Европой через Египет.

В Великобританию он прибыл в 2015 году и запросил убежище. МВД страны предоставило ему бессрочный вид на жительство, позднее мужчина получил британское гражданство. При этом The Times утверждает, что информация о его прежней работе на Ханию была публично доступна.

В ноябре 2025 года «мистера X» задержали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в центре Лондона после того, как немецкие и израильские спецслужбы получили информацию о предполагаемом заговоре. Сейчас мужчина находится под стражей в Британии и может быть экстрадирован в Германию.

Согласно материалам немецкого дела, летом 2025 года фигурант якобы перевёз из Берлина в Вену пять пистолетов, боеприпасы и предметы одежды, которые могли использоваться для маскировки. Позже, по версии следствия, он получил ещё около 100 патронов. У других предполагаемых участников группы также обнаружили автомат Калашникова, восемь пистолетов и сотни боеприпасов.

Следствие считает, что возможными целями готовившихся нападений могли стать еврейские общинные центры, израильские дипломаты и произраильские мероприятия в Германии или Австрии. Предполагается, что атаки могли быть приурочены ко второй годовщине событий 7 октября 2023 года.

The Times также сообщает, что следователи обнаружили заранее записанное видео, на котором мужчина якобы появился в маске и с оружием на фоне флага ХАМАС. При этом пока неясно, считают ли немецкие прокуроры, что он должен был лично участвовать в нападении, или его предполагаемая роль ограничивалась подготовкой и перевозкой оружия.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля 2024 года в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС и Корпус стражей исламской революции сразу сообщили о его гибели и возложили ответственность на Израиль. Позднее израильский министр обороны Исраэль Кац впервые публично подтвердил причастность Израиля к ликвидации Хании. В открытых источниках приводились разные версии механизма атаки: представители ХАМАС говорили о ракетном ударе, тогда как позднее сообщалось о взрывном устройстве, заложенном в помещении, где находился Хания.