ХАМАС выбрал нового главу движения после убийств Хании и Синвара

Авторы статьи уточнили, что после ликвидации ЦАХАЛ лидера движения Яхьи Синвара в Газе руководство ХАМАС осуществляется коллективно. При этом новым главой политбюро движения может стать аль-Хейя, если будут сформированы условия для его избрания. Собеседники газеты уточнили, что выборы нового главы ХАМАС могут произойти в любое время, но публично об избранной личности говорить не будут.

Также в статье указано, что сейчас аль-Хейя руководит отделением политбюро ХАМАС в секторе Газа. Он возглавляет группу переговорщиков на консультациях по прекращению огня в Палестине, а также отвечает за контакты с ФАТХ по поводу будущего управления Газой. Внутри ХАМАС есть согласие о том, что новым главой движения должен стать человек, работавший и проявивший себя именно в Газе, а не других регионах.