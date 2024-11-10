ХАМАС выбрал нового главу движения после убийств Хании и Синвара
Asharq Al-Awsat: ХАМАС рассматривает Халиля аль-Хейю на пост главы политбюро
Руководители радикального палестинского движения ХАМАС рассматривают возможность назначить Халиля аль-Хейю новым главой политбюро организации. Об этом пишет газета Ash-Sharq al-Awsat, ссылаясь на источники в ХАМАС.
Возможный новый лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя. Фото © Wikipedia / Naser Jafari
Авторы статьи уточнили, что после ликвидации ЦАХАЛ лидера движения Яхьи Синвара в Газе руководство ХАМАС осуществляется коллективно. При этом новым главой политбюро движения может стать аль-Хейя, если будут сформированы условия для его избрания. Собеседники газеты уточнили, что выборы нового главы ХАМАС могут произойти в любое время, но публично об избранной личности говорить не будут.
Также в статье указано, что сейчас аль-Хейя руководит отделением политбюро ХАМАС в секторе Газа. Он возглавляет группу переговорщиков на консультациях по прекращению огня в Палестине, а также отвечает за контакты с ФАТХ по поводу будущего управления Газой. Внутри ХАМАС есть согласие о том, что новым главой движения должен стать человек, работавший и проявивший себя именно в Газе, а не других регионах.
Напомним, что в июле Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, а в октябре убил его преемника Яхью Синвара. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. СМИ узнали, что главу движения убили выстрелом в голову. Стало известно, что еврейское государство провело операцию при содействии разведки США. В результате руководство ХАМАС взял на себя глава представительства палестинского движения за рубежом Халед Машаль.
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