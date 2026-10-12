Оказалась с гелем внутри: Москвичка пожаловалась на куриную голень с подозрительными проколами

Москвичка обнаружила гелеобразную массу внутри куриной голени, купленной в магазине «Магнит» на Булатниковской улице. Покупательница заподозрила, что продукт мог содержать дополнительно введённую жидкость, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка обнаружила гелеобразную массу внутри куриной голени из «Магнита». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам Натальи, ещё до приготовления она заметила на поверхности голени характерные проколы. После того как женщина разрезала мясо, внутри обнаружилась плотная гелеобразная масса.

Покупательница направила претензию производителю — компании «Богородские деликатесы» — и обратилась в Роспотребнадзор. Столичное управление ведомства, по её словам, перенаправило обращение коллегам в Подмосковье, где находится предприятие.

Пищевой технолог Елена Климкина допустила, что следы проколов могут свидетельствовать о введении в продукт воды или раствора. Такая технология способна увеличивать массу сырого мяса, а во время жарки значительная часть жидкости затем выходит наружу.

Действующий ГОСТ 31962-2013 распространяется на тушки кур и их части, в том числе голени, но отдельно указывает, что стандарт не применяется к мясу с добавленными ингредиентами, включая воду. Для продукции, выпускаемой именно по этому ГОСТу, массовая доля технологически добавленной влаги, выделившейся при размораживании, не должна превышать 4%.

«Богородские деликатесы» выпускают продукцию под маркой «Домоседка». На своём сайте компания называет её натуральной и заявляет о многоступенчатом контроле качества. Это уже не первая подобная жалоба на продукцию производителя.

В открытых отзывах покупателей также встречаются жалобы на желеобразную консистенцию и следы проколов в продукции этой марки, однако сами по себе пользовательские отзывы не подтверждают нарушение технологии производства.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Омска обнаружила крупную мёртвую гусеницу в банке зелёного горошка Bonduelle. Женщина заметила посторонний объект уже дома, когда собиралась подать продукт ребёнку. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, после жалоб покупателей производителю объявляли предостережения.