Оклад иконы и орденская лента XIX века: Немец попался в Пулково с ценностями на 3 млн

В петербургском аэропорту Пулково у 51-летнего гражданина Германии изъяли 32 незадекларированных предмета стоимостью более трёх миллионов рублей. Среди них оказались оклад иконы и орденская лента XIX века. Как узнал Life.ru у таможенников, мужчина ввозил ценности для продажи на аукционных площадках.

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Видео © ФТС РФ

Иностранца остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. В дорожной сумке и чемодане нашли старинные предметы, а из карманов куртки пассажир достал ещё медали и знаки отличия. В числе находок — серебряный с позолотой оклад иконы Корсунской Божией Матери середины XIX века. Также мужчина перевозил ленту к ордену Святого апостола Андрея Первозванного, изготовленную в последней четверти того же столетия.

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

По данным таможни, экспертиза признала все 32 предмета культурными ценностями, имеющими особое историческое значение. Их изъяли сотрудники Центральной оперативной и Северо-Западной оперативной таможен. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Максимальное наказание по этой норме составляет пять лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области таможенники обнаружили крупную партию моторного масла стоимостью более 9 миллионов рублей, незаконно ввезённого из Бельгии. По данным Федеральной таможенной службы, импортёры выдавали минеральное масло за синтетическое, чтобы продавать его российским покупателям под видом другого продукта.