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Опубликовано 30 октября, 11:22

Оклад иконы и орденская лента XIX века: Немец попался в Пулково с ценностями на 3 млн

В Пулково у гражданина Германии изъяли культурные ценности на 3 млн рублей

Обложка © ФТС РФ

Обложка © ФТС РФ

В петербургском аэропорту Пулково у 51-летнего гражданина Германии изъяли 32 незадекларированных предмета стоимостью более трёх миллионов рублей. Среди них оказались оклад иконы и орденская лента XIX века. Как узнал Life.ru у таможенников, мужчина ввозил ценности для продажи на аукционных площадках.

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Видео © ФТС РФ

Иностранца остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. В дорожной сумке и чемодане нашли старинные предметы, а из карманов куртки пассажир достал ещё медали и знаки отличия. В числе находок — серебряный с позолотой оклад иконы Корсунской Божией Матери середины XIX века. Также мужчина перевозил ленту к ордену Святого апостола Андрея Первозванного, изготовленную в последней четверти того же столетия.

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

В Пулково пресекли ввоз ценностей на 3 млн рублей. Фото © ФТС РФ

По данным таможни, экспертиза признала все 32 предмета культурными ценностями, имеющими особое историческое значение. Их изъяли сотрудники Центральной оперативной и Северо-Западной оперативной таможен. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Максимальное наказание по этой норме составляет пять лет лишения свободы.

ФТС изъяла незаконно перемещаемые товары на 9,2 млрд рублей за девять месяцев
ФТС изъяла незаконно перемещаемые товары на 9,2 млрд рублей за девять месяцев

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области таможенники обнаружили крупную партию моторного масла стоимостью более 9 миллионов рублей, незаконно ввезённого из Бельгии. По данным Федеральной таможенной службы, импортёры выдавали минеральное масло за синтетическое, чтобы продавать его российским покупателям под видом другого продукта.

Больше новостей о контрабанде, расследованиях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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